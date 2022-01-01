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محمد رمضان يستعين بصوت عادل إمام في أغنيته الجديدة "متعودة"

الثقافة والفن

محمد رمضان يستعين بصوت عادل إمام في أغنيته الجديدة
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الفنان المصري محمد رمضان
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استعان الفنان المصري محمد رمضان بصوت الفنان الكبير عادل إمام من مسرحية "شاهد ماشفش حاجة"، في بداية أغنيته الجديدة "متعودة".

وأغنية "متعودة" التي طرحت يوم السبت، هي "دويتو" يجمع رمضان بالرابر الجزائري سولكينج وتم تصويرها بين دبي وباريس.

والأغنية مقدمة باللغتين العربية والفرنسية، وهي من كلمات محمد رمضان وسولكينج وزوكش.

وليست المرة الأولى التي يستعين فيها رمضان بصوت عادل إمام، فقد استعان به من قبل للرد على رجل دين عراقي انتقد "صدره العاري" خلال حفله الأخير في بغداد.

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو على صفحته بموقع "أنستقرام" جزءا من الانتقادات التي وجهها له رجل الدين العراقي جعفر الإبراهيمي، ثم أتبع ذلك بمشهد من مسرحية "شاهد مشفش حاجة" للنجم المصري عادل إمام يقول فيه بالعامية المصرية: "ده أنا غلبان".

المصدر: مواقع مصرية

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