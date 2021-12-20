"ألكسو" تختار مدينة سعودية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030 (فيديو)

أعلنت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) اختيار مدينة الدرعية في السعودية عاصمة للثقافة العربية لعام 2030، نظير رمزيتها الخالدة على صعيد الثقافة محليا وإقليميا.

وجاء الإعلان بعد مصادقة وزراء الثقافة العرب في اجتماعهم السنوي تحت مظلة منظمة "الألكسو" الذي عقد في مدينة دبي بالإمارات خلال الفترة من 19 إلى 20 ديسمبر 2021، على اختيار الدرعية العاصمة العربية للثقافة لعام 2030، بعد أن أيدت اللجنة الدائمة للثقافة في المنظمة التصويت، لتصبح هذه المرة الثانية التي يتم اختيار فيها مدينة سعودية عاصمة عربية للثقافة، بعد اختيار العاصمة الرياض في عام 2000.

وأكد وزير الثقافة الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان أن اختيار الدرعية عاصمة للثقافة العربية للعام 2030، يعد تتويجا لمسيرة عاصمة الدولة السعودية الأولى، وما أنتجته طيلة قرون من ثراء تاريخي وحضاري جعلها أبرز المواقع التاريخية التي تزخر بالحراك الكبير ذي الأثر الثقافي الذي يستمر إلى الأبد.

وأشار الوزير إلى أن ارتباط تتويج الدرعية بالعام 2030 تحديدا، يحمل دلالات كبيرة كونه العام الذي ترتبط به المستهدفات التنموية الوطنية الشاملة لرؤية 2030.

المصدر: واس