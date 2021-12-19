محمد هنيدي ينشر فيديو من كواليس تصوير فيلم "وش إجرام" ويعلق عليه

نشر الفنان المصري محمد هنيدي، مقطع فيديو من كواليس تصوير فيلم "وش إجرام" الذي تم إنتاجه عام 2006 متمنيا أن يكون "الفيلم كله كواليس".

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وكواليس الفيلم تجمعه بالنجوم: لبلبة، بشرى، ضياء عبد الخالق، عبد الله مشرف، زيزي مصطفى وسعيد طرابيك وغيرهم.

وعلق على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" قائلا: "ياريت الفيلم كله كواليس".

وفيلم "وش إجرام" من ﺇﺧﺮاﺝ وائل إحسان، وﺗﺄﻟﻴﻒ بلال فضل، وبطولة: محمد هنيدي، بشرى، خالد زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، سعيد طرابيك، ضياء عبد الخالق، عبدالله مشرف، وزيزي مصطفى وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم حول "طه" خريج معهد حاسب آلي، ينتمي لأسرة فقيرة، ويضطر للكذب على خطيبته بسبب معاناته من البطالة، وفي المقابل يعاني والده أيضا من البطالة بعد خصخصة المصنع الذي كان يعمل فيه وتسريح العمال إلى المعاش المبكر، فيتمكن "طه" من الحصول على معلومات تدين صاحب المصنع بالفساد.

المصدر: مصراوي