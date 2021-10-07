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محمد هنيدي يدعم "بيج رامي" وأبطال مصر في "مستر أولمبيا"

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محمد هنيدي يدعم
AFP YASUYOSHI CHIBA
البطل المصري ممدوح السبيعي، الشهير بـ"بيج رامي"
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عبر الفنان المصري محمد هنيدي عن دعمه وتشجيعه لأبطال مصر في منافساتهم للحصول على لقب بطولة "مستر أولمبيا" للموسم الجديد 2021.

وقال هنيدي عبر موقع "انستغرام": "فخر مصر، ممدوح السبيعي، الشهير بـ(بيج رامي) ومعاه 3 شباب مصريين بدؤوا اليوم المنافسة على مستر أولمبيا.. أنا شايف اننا وسط زحمة الأخبار مش منتبهين ليهم أوي، فياريت كل مصر والمصريين ندعمهم ونقف جنبهم".

وانطلقت بطولة "مستر أولمبيا" للموسم الجديد 2021 أمس الخميس، وتستمر لمدة 3 أيام خلال الفترة من 7 حتى 10 أكتوبر الجاري.

وحسب هنيدي، يمثل مصر ممدوح السبيعي وأحمد شعبان وأحمد الورداني وحسن مصطفى، بالإضافة لعدد كبير من اللاعبين العالميين.

المصدر: المصري اليوم

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