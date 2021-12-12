مريم أبو زهرة: هذا سبب اختياري آلة الكمان.. وموسكو مدينة جميلة

استضاف برنامج ناس أونلاين عازفة الكمان من أصول عربية مريم أبو زهرة، بعد فوزها بالمرتبة الثانية في المسابقة الدولية التلفزيونية "كسارة البندق" المقامة في موسكو.

استهلت مريم حديثها عن السعادة الكبيرة التي عاشتها بعد فوزها بالمرتبة الثانية عن فئة الوتريات وحصولها على جائزة "كسارة البندق الفضية"، متابعة الحديث عن تجربتها القصيرة الجميلة في العاصمة الروسية موسكو، والتي تأمل أن تعود لزيارتها.

وتُعتبر مريم من عائلة فنية عريقة فوالدتها عازفة البيانو الهنغارية، نورا إيمودي، ووالدها عازف البيانو المصري، أحمد أبو زهرة، وجدها هو الفنان المصري الكبير، عبد الرحمن أبو زهرة.

وأكدت مريم أن التحضيرات للمشاركة في المسابقة كانت مكثفة وأنها كانت تتمرن لنحو 3 ساعات يوميا، مضيفة أنها اختارت آلة الكمان لأنها تعشق هذه الآلة الموسيقية، وشقيقتها الكبرى تعزف عليها، ما جعلها أقرب لاختيار مريم أيضا.



كما أشار عازف البيانو المصري، ووالد مريم أحمد أبو زهرة، إلى أن مريم بدأت حياتها تستمع للموسيقى مؤكدا أن هذا الشيء أثر عليها بشكل كبير وجعلها تحب الموسيقى وتسعى للتميز وتنمية موهبتها بشكل أكبر.







المصدر:RT