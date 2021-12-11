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صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)

الثقافة والفن

صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية
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أشعل النجم الهندي، سلمان خان، الأجواء في السعودية خلال حفل استعراضي للمرة الأولى في المملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض.

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وظهر خان في الحفل الكبير تحت عنوان "ذا بانج"، بصحبة نخبة من مشاهير السينما الهندية، أصحاب الشعبية الكبيرة في السعودية والعالم، منهم الممثلة السيرلانكية جاكلين فريناردس، وبريهود ديوا، أفضل راقص في الهند، والممثل مانيش بول، وسيما أجريكل.

وشمل الحفل عددا من الاستعراضات، مصحوبة بألعاب نارية وخلفيات ضوئية ومختلف الأزياء المبهجة.

ويعد سلمان خان نجم الصف الأول في بلاده الهند، ويعرف بلقب "بهاي" بمعنى الأخ الأكبر، وهو أحد أكثر الفنانين إنتاجا في "بوليوود"، إذ تقدر أفلامه بما يفوق 107 أفلام.

صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters
صحبة نجوم من بوليوود.. سلمان خان يشعل الأجواء في السعودية (صور+ فيديو)
Reuters

المصدر: RT

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