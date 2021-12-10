تركي آل الشيخ مع النجم الهندي سلمان خان: هذه هي البداية (فيديو)

نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، مقطع فيديو يجمعه مع الممثل الهندي النجم العالمي سلمان خان.

وأظهر الفيديو آل الشيخ وهو يرحب بخان ويصافحه، فيما عبر الأخير عن سعادته بتواجده في المملكة لتقديم عروضه.

وعلق آل الشيخ على المقطع الذي نشره أمس الخميس عبر حسابه على موقع "تويتر": "مع أخي النجم العالمي سلمان خان.. وفي انتظار حفلته العالمية غدا في البوليفارد".

مع اخي النجم العالمي سلمان خان @BeingSalmanKhan وفي انتظار حفلته العالمية غداً في البوليفارد ❤️🇸🇦🇮🇳



With my brother the superstar Salman Khan @BeingSalmanKhan#موسم_الرياضpic.twitter.com/MhvDLnzLz6 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) December 9, 2021

وقال آل الشيخ إنه "لمن دواعي سروري أن التقي بك يا صديقي"، فرد خان: "بل من دواعي سروري أنا". وتابع رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي: "إنها ستكون البداية، ليعلق خان: إن شاء الله".

وفي وقت سابق، أبدى النجم الهندي سلمان خان سعادته بالتواجد في السعودية، للمشاركة في أول عرض يقدمه نجوم من بوليوود ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وعبر خان عن سروره بالتغيرات التي تشهدها السعودية والابتسامة التي يراها على وجوه الجميع، بفضل المجهود المقدم في الموسم الترفيهي الكبير الذي تحتضنه العاصمة السعودية.

المصدر: RT