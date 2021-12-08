الممثل الجزائري محمد بوشايب: فيلم "مسخرة" واقعي في إطار كوميدي

استضاف برنامج ناس أونلاين الممثل الجزائري، محمد بوشايب، وهو أحد أبطال الفيلم الكوميدي "مسخرة"، الذي حقق انتشارا في الأوساط الروسية مؤخرا.

استهل الممثل الجزائري حديثه عن سبب اختيار اسم الفيلم "مسخرة"، والذي اعتبره يعبر عن واقع، وهو عنوان قريب للمشاهد دون تكلف، أما عن الأحداث فتدور حول قصة حب بين فتاة مصابة بمرض النوم وشاب فقير، لكنه يتعرض لإشاعات بأنه من الأغنياء ويملك أموالا طائلة ما يعرضه لمواقف مختلفة ضمن إطار كوميدي.

وأضاف بوشايب حول سر نجاح الفيلم محليا وفي روسيا ودول أوروبية، أن السر يعود للنص والإخراج الجيدين، وأن اختيار الممثلين كان في مكانه.

وصرح بوشايب، فيما يخص وضع القطاع السينمائي في الجزائر، بأن الوقت يتغير وأصبح الشخص المناسب في المكان غير المناسب، وأصبح هناك انقطاع في هذا المجال في أوقات صعبة مرت على الجزائر، حتى في المجال الأكاديمي أصبح هناك تقصير، لكن تستمر المحاولات للعودة فيما يخص هذا القطاع، إلا أن النتائج تحتاج وقتا لتظهر.

المصدر: RT