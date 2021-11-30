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فن الكولاج وقدراته الخارقة العصرية

الثقافة والفن

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حظي فن الكولاج بانتشار واسع في العالم، ولا سيما في البلدان العربية. كونه يتمتع بقدرات خيالية لا نهاية لها، إضافة الى إمكانية إيصال المضامين المهمة على نحو مباشر ومعبر للغاية.

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المصدر: RT

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