فن الكولاج وقدراته الخارقة العصرية

حظي فن الكولاج بانتشار واسع في العالم، ولا سيما في البلدان العربية. كونه يتمتع بقدرات خيالية لا نهاية لها، إضافة الى إمكانية إيصال المضامين المهمة على نحو مباشر ومعبر للغاية.

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المصدر: RT