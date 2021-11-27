الخيال مصدرا ومحركا للفن

فن الكولاج وقدراته الخارقة العصرية. حظي فن الكولاج بانتشار واسع في العالم، ولا سيما في البلدان العربية.

إذ إنه يتمتع بقدرات خيالية لا نهاية لها، إضافة الى إمكانية إيصال المضامين المهمة على نحو مباشر ومعبر للغاية.

رسم المدن المقدسة والتصورات الجمالية

تتيح المطبوعات الشعبية التتريةُ فرصةَ رصدِ الذائقةِ الجماليةِ الموحَّدة عند المسلمين، ولا سيما حين نتأمَّلُ تقاليدَ رسمِ المدن المقدسة. في المعرِضِ الذي نظمه مُتحفُ الشرق في موسكو عُرضت بعضُ القطع للتداول العلمي للمرة الاولى.

ديفيد هيرش: جامع الكوميكس والمانغا

هل تتصورون أمين مكتبة الجامعة شخصا يمضي أيام حياته بين الكتب والمخطوطات في غرفة خافتة الإضاءة؟ إذن فلتتخيلوا شخصا يجيد ست لغات مختلفة، وحظي بمسيرة مهنية ناجحة على مدى أربعة وثلاثين عاما، وجمع نماذج ثمينة من المطبوعات المصورة وفنون الكوميكس والمانغا، التي بدأ نشرها في الدول العربية من سنة ألف وتسعمئة وست وخمسين إلى يومنا هذا. تعرفوا إلى ديفيد هيرش!

سحر حضور القطة في التراث الروسي

لا يختلف اثنان في أن للقطة سحرا خاصا لا يوصف. يحيطها الناس بالاهتمام والمحبة إلى درجة يكثر معها تجسيدها في مختلِفِ أنواع الفن.