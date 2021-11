فيلم روسي يفوز بجائزة كبرى في مهرجان"بريكس" السينمائي في الهند

فاز فيلم "الشمس لا تغرب فوقي" ( The Sun Does Not Set Above Me) الروسي من إخراج ليوبوف بوريسوفا بجائزة كبرى في مهرجان بلدان "بريكس" السينمائي الدولي الـ6.

ويشارك فيه السينمائيون من روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والهند، بصفتهم يمثلون منظمة "بريكس" الدولية. ويقام المهرجان في إطار مهرجان "غوا" الهندي الدولي الـ52.

وجاء في بيان نشرته وزارة الإعلام الهندية إن فيلما "الشمس لا تغرب فوقي" الروسي و"بركات" الإفريقي الجنوبي من إخراج، أمي جفتا، تم تكريمهما بجائزة كبرى.

أما المخرجة البرازيلية، لوسيا مراد، فنالت جائزة "أفضل إخراج" لقاء إخراجها لفيلم "آنا" الوثائقي. ومنحت الفنانة البرازيلية، لارا بلدوريني جائزة "أفضل دور نسائي" ، كما منح الفنان الهندي، دخانوش جائزة "أفضل دور رجالي، في فيلم " أسوران".

فيما يتعلق ببرنامج مهرجان "غوا" الذي تضمن 148 فيلما مثلت روسيا فيه أفلام " الدكتورة ليزا" من إخراج أوكسانا كاراس، أوديسا" من إخراج فاليري تودوروفسكي و"تي – 34" من إخراج أليكسي سيدوروف.

وشارك في مهرجان "غوا" الدولي 73 بلدا قدمت 300 فيلم في مختلف برامجه.

المصدر: تاس