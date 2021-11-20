دبي تفوز باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، على فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم "آيكوم 2025".

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر "تويتر" اليوم السبت: "فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم 2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة".

وأضاف: "متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم".

فوز دبي باستضافة أكبر مؤتمر للمتاحف في العالم آيكوم2025 بحضور 119 دولة تغطي 20 ألف متحف عالمي يعطي دفعة قوية لقطاع الثقافة بالدولة.متاحفنا العالمية في عاصمتنا الحبيبة ومتاحفنا الوطنية على امتداد كافة إمارات الدولة ستقود النقاش العالمي حول مستقبل المتاحف بهذا المؤتمر الدولي الضخم — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 20, 2021

وأعلنت "آيكوم" أمس الجمعة أن مجلسها الاستشاري اختار دبي لتكون المدينة المضيفة للمؤتمر العام السابع والعشرين للمنظمة الذي سيعقد عام 2025.

The 27th ICOM General Conference will be held in Dubai! 🇦🇪 #ICOMDubai2025 will be the first ICOM GC to be held in the Arab Region, congratulations to @UaeIcom for this important achievement!

Find more info on the theme 👉https://t.co/QSNhIBqAX1 — ICOM (@IcomOfficiel) November 19, 2021

ويعد المجلس الدولي للمتاحف "آيكوم" الذي تأسس عام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

يذكر أن الدورة الـ26 المقبلة لمؤتمر "آيكوم" ستقام في براغ عاصمة جمهورية التشيك، في أغسطس عام 2022.

المصدر: وسائل إعلام إماراتية