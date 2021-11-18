محام مصري: حكم النقض بحق محمد رمضان واجب النفاذ ولا يجوز الطعن فيه

علق المحامي عمرو عبد السلام على قرار محكمة النقض المصرية رفض طلب الفنان محمد رمضان وقف تنفيذ حكم إلزامه بدفع 6 ملايين جنيه لصالح ذوي الطيار الراحل أشرف أبو اليسر.

وقال عمرو عبد السلام إنه "بموجب الحكم الصادر يرفض الطعن من محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا وبات واجب النفاذ ولا يجوز الطعن عليه مرة أخرى لوقف تنفيذه".

وأوضح أن أسرة الطيار أشرف أبو أليسر تستطيع الحصول على حكم المحكمة الاقتصادية بالصيغة التنفيذية لاتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة باستيفاء مبلغ التعويض وذلك عن طريق إخطار الفنان محمد رمضان بالصيغة التنفيذية لاستيفاء المبلغ رضاءا.

وبين أنه في حال امتنع رمضان عن الدفع سيتم توقيع الحجز التنفيذي على ممتلكاته وتحديد ميعاد جلسة لبيعها بالمزاد العلني طبقا للإجراءات القانونية الخاصة بالحجز التنفيذي.

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وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة قد قضت بتعويض الطيار أشرف أبو اليسر بمبلغ 6 ملايين جنيه من الفنان محمد رمضان عن الأضرار التي لحقت به بسبب صورة نشرها رمضان على متن طائرة يقودها الكابتن أبو اليسر، ورفض الدعوى الفرعية.

المصدر: RT