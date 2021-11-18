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وفاة فنانة كويتية شابة بشكل مفاجئ (صورة)

الثقافة والفن

وفاة فنانة كويتية شابة بشكل مفاجئ (صورة)
Reuters
الكويت
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ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس أن الفنانة الكويتية ريما المطوع رحلت بشكل صادم ومفاجئ.

وأكد مقربون منها خبر وفاتها خلال نعيهم إياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وغرد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي".

وأضاف "فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها.. لها الرحمة.. نفسي حزينة!".

وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: "ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموح والصديقة الداعمة دائما، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك.. لروحك السلام يا ريما".

كما نشرت سحر بن علي كلمات كانت ستغنيها وتقوم هي بإخراجها.

المصدر: وسائل إعلام

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