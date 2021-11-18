وفاة فنانة كويتية شابة بشكل مفاجئ (صورة)
ذكرت وسائل إعلام يوم الخميس أن الفنانة الكويتية ريما المطوع رحلت بشكل صادم ومفاجئ.
وأكد مقربون منها خبر وفاتها خلال نعيهم إياها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وغرد الإعلامي اللبناني زاهي وهبي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "رحلت ريما المطوع، رحلت الفنانة الكويتية الشابة الواعدة، رحلت الصديقة صاحبة الصوت الشجي والمزاج العالي".
وأضاف "فقط قبل أيام قليلة كانت تسألني عن بيروت وتخبرني برغبتها في المجيء ثانية إليها، لكن الموت المباغت خطفها من أسرتها ومحبيها.. لها الرحمة.. نفسي حزينة!".
وقالت الكاتبة الكويتية سحر بن علي في سلسلة من التدوينات: "ريم المطوع صاحبة الصوت الشجي والإحساس المرهف، الشابة الطموح والصديقة الداعمة دائما، خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك.. لروحك السلام يا ريما".
#ريم_المطوع صاحبة الصوت الشجي والاحساس المرهف، الشابة الطموحة والصديقة الداعمة دائماً— ﮼سحر ﮼بن ﮼علي (@SaharBnAli) November 17, 2021
خطفها الموت فجأة ولا كأننا كنا نتحدث قبل يومين ونضحك
لروحك السلام يا ريما 🙏🏼 pic.twitter.com/KRgmJoQJAj
كما نشرت سحر بن علي كلمات كانت ستغنيها وتقوم هي بإخراجها.
هذه الكلمات كانت ستغنيها وأقوم بإخراجها لكن الموت كان أسرع— ﮼سحر ﮼بن ﮼علي (@SaharBnAli) November 17, 2021
ستبقين في ذاكرتنا تلك المرأة القوية الداعمة للمرأة يا ريما#ريم_المطوعpic.twitter.com/N7GDfEpuHz
المصدر: وسائل إعلام
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