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إلتون جون يحظى بتكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز (صور + فيديو)

الثقافة والفن

إلتون جون يحظى بتكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز (صور + فيديو)
RT @eltonofficial
المغني العالمي إلتون جون
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حظي المغني العالمي إلتون جون بتكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز في حفل أقيم بقلعة وندسور يوم الأربعاء.

وحصل إلتون جون على وسام رفقاء الشرف، وهو جائزة مرموقة يقتصر منحها لأصحاب الإنجازات الهامة.

ومنح الأمير تشارلز الوسام للفنان العالمي تقديرا لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز.

وبذلك ينضم الموسيقي جون (74 عاما) إلى الفنان ديفيد هوكني والممثلة جودي دينش والموسيقي بول مكارتني والمؤلفة جيه. كيه رولينغ، الذين حصلوا على الوسام ذاته.

وكان الملكة إليزابيث قد منحت جون وسام فارس عام 1998.

يذكر أن ألبومات جون حققت أحد أعلى معدلات المبيعات على الإطلاق في العالم.

المصدر: رويترز

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