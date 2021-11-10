إلتون جون يحظى بتكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز (صور + فيديو)
حظي المغني العالمي إلتون جون بتكريم ملكي نادر من الأمير تشارلز في حفل أقيم بقلعة وندسور يوم الأربعاء.
وحصل إلتون جون على وسام رفقاء الشرف، وهو جائزة مرموقة يقتصر منحها لأصحاب الإنجازات الهامة.
ومنح الأمير تشارلز الوسام للفنان العالمي تقديرا لمسيرته الموسيقية المستمرة منذ أكثر من خمسة عقود وعمله الخيري الذي ركز على مكافحة مرض الإيدز.
وبذلك ينضم الموسيقي جون (74 عاما) إلى الفنان ديفيد هوكني والممثلة جودي دينش والموسيقي بول مكارتني والمؤلفة جيه. كيه رولينغ، الذين حصلوا على الوسام ذاته.
وكان الملكة إليزابيث قد منحت جون وسام فارس عام 1998.
يذكر أن ألبومات جون حققت أحد أعلى معدلات المبيعات على الإطلاق في العالم.
Congratulations, Sir Elton John! 🚀 ✨— The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) November 10, 2021
Today @eltonofficial was made a member of the Order of the Companions of Honour by The Prince of Wales during an Investiture Ceremony at Windsor Castle🎖 pic.twitter.com/HTH4PmEaub
Elton John puts in public appearance after long night playing “hide the sausage” with David….. pic.twitter.com/waf1aioFTQ— Rt. Hon. Alan B’Stard MP 💎 (@BettySw26205497) November 10, 2021
المصدر: رويترز
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