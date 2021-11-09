نقابة المهن التمثيلية في مصر تنفي تعيين أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين خلفا لأشرف زكي
هنأ بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الفنان المصري أحمد عبد العزيز، لتوليه منصب نقيب الممثلين المصريين خلفا للفنان أشرف زكي.
وبعد ورود هذه المنشورات على مواقع التواصل، نفت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، صحة هذا الخبر، مؤكدة أن "كل ما نشر مجرد شائعات".
خبر من الكنترول— شهيرة طاهر (@shahenaz_taher) November 8, 2021
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الفنان احمد عبد العزيز نقيبا للممثلين خلفا للفنان اشرف زكي
النقابة هتنور يا جلال بيه 💪🇪🇬#منه_عرفهpic.twitter.com/w415ABjDzU
وأضافت "هناك شخص يزعم أنه صحفي، وسبق وصدر حكم ضده بالتعويض والغرامة لصالح نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، بسبب نشره الشائعات الكاذبة".
وأكدت أن "أشرف زكي سيتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة".
من جهته، أعرب نقيب الممثلين أشرف زكي، عن اندهاشه إزاء ما يروجه البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن انتخاب الفنان أحمد عبد العزيز نقيبا للممثلين.
وقال: "من يقوم بترويج مثل هذه الشائعات والأخبار المغلوطة، إنما يسعى لإحداث حالة من البلبلة والتشتت داخل الوسط الفني"، مشيرا إلى أنه سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء.
المصدر: RT
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