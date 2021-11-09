برج التلفزيون في موسكو يقيم عرضا على ارتفاع 330 مترا بمناسبة الذكرى الـ200 لميلاد دوستويفسكي

يقيم برج "أوستانكينو" التلفزيوني في موسكو يوم 11 نوفمبر عرضا أدبيا مذهلا على ارتفاع 334 مترا بمناسبة حلول الذكرى الـ200 لميلاد الكاتب الروسي العظيم فيودور دوستويفسكي.

أفاد بذلك ناطق باسم شركة "روسيا" الحكومية للإذاعة والتلفزيون وقال: "سيهنئ برج "أوستانكينو" التلفزيوني سكان موسكو والكاتب والفيلوسوف والمفكر، فيودور دوستويفسكي (1821 – 1881) بحلول عيد ميلاده الـ200 الذي يصادف يوم 11 نوفمبر الجاري، وذلك عن طريق إقامة عرض أدبي معماري مضيء رائع.

Sputnik Vitaly Savelev

وأوضح البيان الصادر عن الشركة أن العرض سيقام في شرفة المشاهدة للبرج التلفزيوني على ارتفاع 334 مترا بحيث تعرض مشاهد من حياة الكاتب ومقتطفات من روايتيْه "الأبله" و"الاخوة كارامازوف".

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وسيواصل البرج التلفزيوني كذلك تجربة تغطية المناسبات الاجتماعية الهامة عن طريق عرض الضوء الذي أصبح ممكنا بفضل تركيب المعدات المزودة بـ500 مصدرا للضوء على عمود البرج كله من أعلاه إلى أسفله ستظهر مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية ضخمة يمكن مشاهدتها حتى من أنحاء موسكو البعيدة. أما الممثلون في مسرح "سرغي يسينين" في موسكو فسيقدمون مسرحية أدبية مكرسة إلى، فيودور دوستويفسكي على شرفة المشاهدة لبرج "أوستانكينو" التلفزيوني.

يذكر أن، فيودور دوستويفسكي ولد في 11 نوفمبر عام 1821 في موسكو. وحسب منظمة "اليونسكو" الأممية فإنه يعتبر اليوم من أكثر أدباء العالم شعبية. وقد ترجمت مؤلفاته إلى 170 لغة، وتأثر بإبداع دوستويفسكي إلى حد بعيد الأدب العالمي والفلسفة وعلم النفس العالميان.

المصدر: تاس