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أول تعليق من حسن شاكوش بعد منعه من الغناء

الثقافة والفن

أول تعليق من حسن شاكوش بعد منعه من الغناء
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الفنان المصري حسن شاكوش
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علق الفنان المصري حسن شاكوش على قرار نقابة الموسيقيين في مصر منعه من الغناء، مؤكدا أنه يحترم قرار النقابة حتى "آخر لحظة".

وفي تصريح لقناة "أم بي سي مصر"، أضاف شاكوش: "الفن الذي أقدمه هو عملي الوحيد ولا أعمل أي شيء آخر".

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وقال: "المشكلة الوحيدة التي تمت كانت بيني وبين رضا البحراوي، ولكن على الرغم من ذلك أؤدي حفلات خارج مصر".

 وتابع: "إنني ملتزم حتى الآن بالحفلات التي أقدمها خارج مصر، وأركز عليها"، مؤكدا أنه يحاول الاتصال بأكثر من قيادة داخل النقابة، ولكن ليس لديهم المعلومات الكافية عن أي قرار يتم اتخاذه.

وأردف قوله: "أنا عايز أرجع أشتغل في بلدي، ومينفعش أقدم أغاني خارج مصر وأن موقوف جوة البلد".

المصدر: "صدى البلد" 

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