بعد إعلان شاكوش عن أغنية جديدة معه.. نقابة الموسيقيين في مصر تتوعد عمر كمال

أعلن مطرب المهرجانات المصري حسن شاكوش بمنشور عبر "إنستغرام" عن أغنية جديدة تجمعه بصديقه عمر كمال.

وأصبح عمر كمال في أزمة مع نقابة الموسيقيين بسبب تعاونه مع شاكوش الموقوف عن الغناء بقرار من النقابة.

وقال المستشار علاء عامر في تصريحات لموقع "المصري اليوم": "حسن شاكوش ليس عضوا بنقابة الموسيقيين، وليس للنقابة سلطان عليه، ولكن إذا تعاون معه عمر كمال سيتم توقيع عقوبة عليه بصفته عضوا بالنقابة".

وأشار علاء عامر أن قرار منع حسن شاكوش عن الغناء يتمثل في منعه من إقامة الحفلات والغناء في الأفراح وبالقنوات الفضائية بالتعاون مع هذه المؤسسات، موضحا أن النقابة لا تستطيع منعه من الغناء على اليوتيوب، فليس هناك اتفاقية تعاون بين النقابة واليوتيوب.

وأوضح أن النقابة ستعاقب كل من يتعاون مع شاكوش من الأعضاء، سواء ملحنين أو موزعين أو غيرهم.

المصدر: "المصري اليوم"