وزارة العدل الروسية تدرج فيلما سوفيتيا عن "الصهيونية" في قائمة المواد المتطرفة - فيديو

أدرجت وزارة العدل الروسية الفيلم الدعائي السوفيتي والمنتج عام 1973 تحت عنوان "سري وواضح. أهداف وأعمال الصهاينة"، في قائمة المواد المتطرفة المحظورة في روسيا.

وكتبت في بيان نشر على موقعها: "قائمة المواد المتطرفة تتضمن "تسجيلا بعنوان "سري وصريح. أهداف وأعمال الصهاينة"، وهو فيلم بالأبيض والأسود مدته ساعة و28 دقيقة و1 ثانية ويبدأ بصورة المنحوتات القديمة وبنص على الشاشة "هذا الفيلم يكشف الحقائق".

واتخذ قرار الحظر من قبل محكمة مدينة سيكتيفكار في يوليو الماضي بموجب المادة 5218 من القانون الروسي لتصنيف "المواد المتطرفة".

وأنتج الفيلم عام 1973 في استوديو الأفلام الوثائقية المركزي، ويعكس وجهة نظر الأيديولوجية السوفيتية "المعادية للصهيونية في تلك الحقبة".

المصدر: "تاس"