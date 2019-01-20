أكثر 10 أفلام سوفيتية شهرة في الغرب

حدد خبراء سينما قائمة تضم أكثر 10 أفلام سوفيتية شهرة في الدول الغربية، 6 منها حملت توقيع المخرج أندريه تاركوفسكي.

وتم إعداد القائمة بمناسبة عيد الميلاد الـ93 لفيلم "برونينوسيتس بوتيومكين" (المدمرة بوتمكين) السوفيتي الصامت الذي أنتجه المخرج سيرغي آيزنشتاين في يناير 1926، ويعد اختراقا حقيقيا بالنسبة للسينما العالمية وفيلما مبدعا غير إلى الأبد مفهوم الفيلم السينمائي وأصبح مثالا للمخرجين الآخرين.

وتصدر القائمة فيلم "ستالكير" الخيالي للمخرج أندريه تاركوفسكي من إنتاج عام 1979، ليليه فيلم الدراما الحربية "اذهب وانظر" من إخراج إيليم كليموف الذي يروي أحداث الحرب الوطنية العظمى في أراضي بيلاروس عام 1943. وحل في المرتبة الثالثة فيلم الدراما الخيالي "سولاريس" لأندريه تاركوفسكي الذي طرح فيه مسائل أخلاقية من خلال منظور التواصل مع العقل الفضائي.

ودخلت القائمة أيضا الأفلام التالية للمخرج أندريه تاركوفسكي: "أندريه روبليوف" المكرس لحياة القديس أندريه روبليوف، رسام الأيقونات الروسي الشهير، و"زيركالة" (مرآة) و"جيرتفوبرينوشينيه" (التضحية) و"نوستالغيا" (الحنين).

كما قيم المشاهد الغربي أيضا أفلام "إيرونيا سودبيه" (سخرية القدر أو استمتع بحمامك!) من إخراج إلدار ريازانوف، و"فوينا إي مير" (الحرب والسلام) للمخرج سيرغي بوندارتشوك، إضافة إلى فيلم "المدمرة بوتمكين".

المصدر: وكالات