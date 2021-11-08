الفنانة المصرية بدرية طلبة تستنجد بالحكومة لهذا السبب!.. (فيديو)

ناشدت الفنانة المصرية بدرية طلبة الحكومة فتح حمامات عمومية في الشوارع، بعد أن رصدت رجلا "يقضي حاجته" في شارع عام.

ونشرت طلبة فيديو على صفحتها عبر "إنستغرام" تناشد فيه الرجال الذين يفعلون ذلك في الشارع قائلة: "مينفعش نشوف المنظر كده، ومعايا بنات صغيرين وبنتي كمان بتسوق".

وأضافت: "يا حكومة حليها اعملي حمامات في كل شارع، مينفعش يعمل في الشارع اتصرفي يا حكومة".

وتابعت: "يمكن حد تعبان عنده السكر هنعمل إيه، الستات ممكن تقدر تمسك نفسها إنما لو عندها السكر برضو مش هتقدر".

وعلق المئات على الفيديو معربين عن تأييدهم لفكرة الفنانة، وكتب حساب باسم سارة حسن: "عندك حق أكتر ناس مش محافظة على النظافة وخصوصا الشوارع الرجالة".

وكتب حساب باسم ريم سبعاوي: "مش بس عندكوا هاي المشكلة في دول تانية كمان، ربنا يعين المضطر ويفضح المفضوح".

وعلقت سماح: "والله عندك حق المفروض الحكومة تتصرف".

المصدر: RT