الشاب خالد يثير الجدل في الجزائر بصورة له مع وزير العدل المغربي (صور)

أثار النجم الجزائري والعالمي الشاب خالد الجدل في بلاده بصورة التقطت له مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قبل ساعات من إحيائه حفلا بالمغرب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس بكثير من السخط والاستياء صورة الشاب خالد.

والتقى الشاب خالد محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس بلدية أصيلة والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة في مكتب عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، وذلك قبل انطلاق الندوة الثانية من برنامج جامعة المعتمد في دورتها الـ35، وهي الندوة التي نظمت حول موضوع "أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟".

وظهر الشاب خالد في عدد من الصور نشرها على "فيسبوك" الصحفي المغربي حاتم البطيوي الذي كان حاضرا اللقاء.

وشن البعض هجوما شرسا على الشاب خالد، كونه أقدم على إحياء حفل غنائي بالمغرب وأخذ صورة بابتسامة عريضة مع "النظام المتورط في جريمة اغتيال 3 جزائريين".

وطالب البعض بسحب الجنسية الجزائرية منه لأنه حسب وصفهم "لو كان حرا أصيلا لما وافق على الغناء في بلد مطبع مع الكيان الصهيوني ونظامه يحاول استفزاز الجزائر بمختلف الوسائل والطرق".

وتزامنت زيارة الشاب خالد لأصيلة رفقة زوجته المغربية وأولاده مع تنظيم فعاليات الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدولي 42.

الشاب خالد، حل يوم أمس بمدينة أصيلة المغربية ، في زيارة مفاجئة، قام على هامشها بزيارة لمنتدى أصيلة، حيث التقى بمحمد بن عيسى، وزير الخارجية الأسبق، والتقطت للشاب خالد صور تذكارية و الذي كان برفقة عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة... واش رايكم ؟ pic.twitter.com/LDjAFIYigq — AlgerieTube الجزائر توب (@algerie_tube) November 5, 2021

#الشاب_خالد رفقة وزير العدل المغربي لأحياء حفل في المغرب الليلة ؟؟

هذا الحيوان عربيد الخمر واللهو من المفروض ان تُسحب منه الجنسية الجزائرية لأنه لا يمثل الشعب الجزائري لا دينا ولا لغة ولا وطنا...

لم نسمع عليه خيرا للجزائر في التبرعات او أتخذ موقفا تجاه وطنه.#الشاب_خالد_خائنpic.twitter.com/9aO7YBRfP5 — I'm SAJEDA (@PrivatePubl) November 4, 2021

منذ متة اصبح الشاب خالد ملكا للجزائر — 🇩🇿 chaima🇵🇸 (@CTemmaria) November 4, 2021

المصدر: وسائل إعلام جزائرية