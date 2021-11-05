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الشاب خالد يثير الجدل في الجزائر بصورة له مع وزير العدل المغربي (صور)

الثقافة والفن

الشاب خالد يثير الجدل في الجزائر بصورة له مع وزير العدل المغربي (صور)
AFP
النجم الجزائري والعالمي الشاب خالد
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أثار النجم الجزائري والعالمي الشاب خالد الجدل في بلاده بصورة التقطت له مع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، قبل ساعات من إحيائه حفلا بالمغرب.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مساء الخميس بكثير من السخط والاستياء صورة الشاب خالد.

والتقى الشاب خالد محمد بن عيسى وزير الخارجية الأسبق ورئيس بلدية أصيلة والأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة في مكتب عبد اللطيف وهبي وزير العدل المغربي، وذلك قبل انطلاق الندوة الثانية من برنامج جامعة المعتمد في دورتها الـ35، وهي الندوة التي نظمت حول موضوع "أي مستقبل للديمقراطية الانتخابية؟".

وظهر الشاب خالد في عدد من الصور نشرها على "فيسبوك" الصحفي المغربي حاتم البطيوي الذي كان حاضرا اللقاء.

وشن البعض هجوما شرسا على الشاب خالد، كونه أقدم على إحياء حفل غنائي بالمغرب وأخذ صورة بابتسامة عريضة مع "النظام المتورط في جريمة اغتيال 3 جزائريين".

وطالب البعض بسحب الجنسية الجزائرية منه لأنه حسب وصفهم "لو كان حرا أصيلا لما وافق على الغناء في بلد مطبع مع الكيان الصهيوني ونظامه يحاول استفزاز الجزائر بمختلف الوسائل والطرق".

وتزامنت زيارة الشاب خالد لأصيلة رفقة زوجته المغربية وأولاده مع تنظيم فعاليات الدورة الخريفية لموسمها الثقافي الدولي 42.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية

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