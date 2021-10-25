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الفنانة الكويتية روان بن حسين تدخل مجال التمثيل

الثقافة والفن

الفنانة الكويتية روان بن حسين تدخل مجال التمثيل
مصدر الصورة: وكالات
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دخلت العارضة والمغنية الكويتية روان بن حسين، للمرة الأولى مجال التمثيل، من خلال مسلسل انتهت من تصويره مؤخرا.

وأعلنت روان بن حسين دخولها مجال التمثيل في تصريح على صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "ولله الحمد انتهيت من تصوير مسلسل "ذهبت مع الماء" مع عرّاب المخرجين في الخليج العربي، الاستاذ ​محمد دحام الشمري​. بالرغم من ان أغلب العملاء اللي اشتغل معاهم علاقتي فيهم من سنين، بحياتي ما اشتغلت مع ناس شهر كامل اصبّح عليهم وامسّي عليهم".

يذكر أن المسلسل الخليجي "ذهبت مع الماء" مقرر عرضه خلال رمضان المقبل على عدد من الفضائيات الخليجية، والعمل من تأليف منى الشمري ويناقش في بطولته الفنان ​جاسم النبهان​، زهرة الخرجي وفيصل العمري، هموم الشباب، والمشاكل الاعتيادية بين الأم وأولادها.

المصدر: موقع "خبرني".

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