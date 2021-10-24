مصر.. نجيب ساويرس يكشف سبب دفاعه عن محمد رمضان (فيديو)

قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إنه لم يقصد إهانة أحد في تصريحاته الأخيرة بشأن الفنان محمد رمضان.

وفي تصريح لـ"ET بالعربي"، أضاف ساويرس أنه "أراد أن يقف بجانب محمد رمضان بسبب الهجوم المتواصل الذي يتعرض له".

وعن تصريحه الذي قال فيه إن "القائمين على مهرجان الجونة يحبون محمد رمضان، ومن ينزعج من هذا الأمر لا يأتي للجونة مرة أخرى"، أوضح أنه "لم يقصد بهذه التصريحات الإساءة للمطرب المغربي ريدوان الذي شارك في حفل افتتاح المهرجان".

وأضاف أن "محمد رمضان عنده ستايل"، مؤكدا أنه لا يحب الهجوم المستمر على أي أحد.

المصدر: RT