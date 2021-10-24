"زوجة حفار القبور".. يفوز بالجائزة الكبرى بالمهرجان الإفريقي للسينما

فاز فيلم "زوجة حفار القبور" للكاتب والمخرج الفنلندي الصومالي خضر عيدروس أحمد، كأفضل فيلم في المهرجان الإفريقي للسينما في واجادوجو ببوركينا فاسو.

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وحصل الفليم الدرامي، الذي تدور أحداثه حول حفار قبور يكافح لجمع المال من أجل دفع تكاليف جراحة لزوجته، على جائزة 20 مليون فرنك إفريقي (35714 دولارا) وتمثال الحصان الذهبي.

وعرض الفيلم، وهو أول مشاركة رسمية للصومال في فئة أفضل فيلم روائي طويل دولي في جوائز الأوسكار في 2021، لأول مرة في مهرجان كان السينمائي في يوليو.

وقال الكاتب الذي لم يكن في واجادوجو لتسلم جائزته، في وقت سابق إن الفيلم مستوحى من وقائع حدثت لعائلته.

يذكر أن المهرجان الإفريقي للسينما والتلفزيون في واجادوجو هو أكبر تجمع نصف سنوي للسينما الإفريقية، إذ يستقطب العاملين في السينما والتلفزيون دوليا وإفريقيا سواء داخل القارة أو خارجها إلى عاصمة بوركينا فاسو.

المصدر: موقع "الوفد".