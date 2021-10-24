"كل اللي نفسه في حاجة يعملها".. الفنانة غادة عادل توجه "الكومبارس"

كشف موقع "القاهرة 24" نقلا عن مصدر مطلع، أن الفنانة غادة عادل في فيلمها الجديد، جمعت مجموعة الشباب (الكومبارس)، وطلبت منهم أن يتصرفوا كما يريدون، لإضفاء الواقعية على مشهد تحرش.

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وفي التفاصيل، أشار موقع "القاهرة 24" إلى أن غادة عادل انتهت الفترة الحالية من تصوير فيلمها الجديد والذي يحمل اسم "المحكمة"، والمقرر أن يتم طرحه الفترة المقبلة في السينمات.

ونقل الموقع عن مصدر من داخل العمل قوله إن غادة عادل أدت مشهد "تحرش"، يعد من أهم مشاهد غادة عادل في أحداث الفيلم، حيث يجتمع عليها عدد من الشباب ليتحرشوا بها ضمن سيناريو وأحداث الفيلم".

ولفت المصدر إلى أن غادة عادل ولأجل زيادة المصداقية، وليخرج المشهد بشكل واقعي، ويصبح علامة من علامات السينما، جمعت الشباب -الكومبارس- المقرر أن يشاركوها المشهد لإذابة الجليد والرهبة بينها وبينهم، وقالت لهم: "عاوزين المشهد يطلع حقيقي، كل اللي نفسه في حاجة يعملها"، موضحا أن "المشهد خرج بشكل واقعي، الأمر الذي لم يخيبه الشباب المشاركون في المشهد".

من جانبه، أوضح مخرج الفيلم، محمد أمين، لـ"القاهرة 24" أن "الفيلم حاليا في مرحلة المكساج، ويعد من الأفلام التي تناقش عدد من القضايا الخاصة بالنساء، بما فيها قضايا التحرش وقضايا اغتصاب القاصرات"، مشيرا إلى أن "غادة عادل ستقدم دور مفاجأة".

المصدر: "القاهرة 24"