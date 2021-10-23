أنجلينا جولي تنشر صورا حديثة من منطقة أهرامات مصر

فاجأت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي متابعيها على "إنستغرام" بنشرها صورا حديثة لأهرامات الجيزة المصرية.

وعلقت جولي على الصور بأنها التقطت بعدسة صديقها الفنان التشكيلي العالمي جي آر.

وأشارت إلى أنه أرسلها لها من مصر، حيث يشارك في معرض "الأبد هو الآن".

ويظهر في الصور هيكل معدني وشبكة من الصلب من تصميم جي آر وضعهما من زاوية محددة أمام هرم خفرع.

وأوضح جي آر على حسابه عبر "إنستغرام" أنه أخفى ما مجموعه 743 حرفا هيروغليفيا بشكل عشوائي في جميع أنحاء لوحته.

وانطلقت الدورة الـ14 لمعرض "الأبد هو الآن" عند منطقة أهرامات الجيزة، الخميس الماضي، وينتهي في 7 نوفمبر المقبل.

ويعد "الأبد هو الآن" هو أول معرض فني معاصر يقام في أهرامات الجيزة، ويشهد مشاركة 10 فنانين معاصرين قاموا بإنشاء أعمال خاصة بالموقع تستجيب للمشهد الأيقوني للأهرامات وهضبة الجيزة المحيطة، من بينهم الفنان الروسي ألكسندر بونوماريف، وجي آر، ومعتز نصر، وشيرين جرجس، والأمير سلطان بن فهد.

المصدر: RT