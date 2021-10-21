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وفاة الممثل اللبناني بيار جامجيان

الثقافة والفن

وفاة الممثل اللبناني بيار جامجيان
الصورة من "تويتر"
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توفي، اليوم الخميس، الممثل اللبناني بيار جامجيان عن عمر ناهز الـ72 عاما، إلا أن الظروف التي أدت إلى وفاته لم تشكف بعد.

بدأ جماجيان حياته الفنية مع الرحابنة وقدم أعمالا خاصة لاقت نجاحا كبيرا لا سيما في شخصية "بيارو" التي اشتهر بها كثيرا.

كما قدم خلال مسيرته الفنية الطويلة أعمالا مسرحية وتلفزيونية وسينمائية من بينها: سهرية، نزل السرور، فيلم أميركي طويل، شي فاشل مع الفنان زياد الرحباني وغيرها من الأعمال المسرحية، يسعد مساكم، المعلمة والأستاذ، إبراهيم أفندي، الدنيا لمين، الغالبون، قيامة البنادق. ومن آخر المسلسلات التي شارك فيها كان مسلسل "الهيبة" في أكثر من جزء.

وقد عمد عدد من النجوم إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، معربين عن صدمتهم.

ونشرت الممثلة ليليان نمري عبر "انستغرام" صورة تجمعها بالراحل، وعلقت عليها بالقول: "التقينا بعد سنين وتركتنا بغمضة عين هالمرة ما رح قول شي إلا الصدمة اكبر من توقعاتي يا ريت للحقت صورت معك هالمشهد الباقي ويا ريت قبلت عزيمتك عالغدا لو عارفتك فالل.. بخاطرك يا رفيق النجاح من ايام شبابنا.. بخاطرك بيبيرو وإلى اللقاء بالملكوت ورح نرقص رقصتنا الشهيرة وتعَيط عليي من غيرتك .. الله يرحمك حرقتلي قلبي".

أما الفنان زياد برجي فقال عبر "تويتر": "خسارة كبيرة يا بيارو، شكراً لأنّك زرعت بسمة على وجوه كل اللبنانية. اللّه يرحمك ويصبّر قلب أهلك ومحبّينك، لكلّ اللي بيحبّ بيارو يصلّيلو ، صلواتنا ودعواتنا الو بالرحمة".

المصدر: MTV + RT

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