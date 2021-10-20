"نتفليكس" تتجاوز أهداف عدد المشاهدين بفضل "لعبة الحبار"

أعلنت شركة "نتفليكس" أن الشغف العالمي بمسلسل الإثارة الكوري (سكويد غيم) أو "لعبة الحبار" اجتذب عددا من العملاء الجدد أكبر مما كان متوقعا.

وأضافت الشركة في رسالة ربع سنوية إلى المساهمين أن "تعزيز محتوى البث سيساعد على جذب المزيد من العملاء حتى نهاية العام".

وبعد هبوط أعداد المشتركين بشكل حاد في النصف الأول من 2021، قالت إنه "تم تسجيل 4.38 مليون مشترك من يوليو حتى سبتمبر، مما رفع عدد مشتركيها إلى 213.6 مليون في أنحاء العالم".

وتشير بيانات "رفينيتيف" إلى أن المحللين في وول ستريت كانوا يتوقعون انضمام 3.86 مليون مشترك جديد.

وكانت "نتفليكس" قد شهدت زيادة كبيرة في عدد المشتركين العام الماضي بعد أن أجبرت جائحة كورونا المشاهدين على البقاء في منازلهم، لكن النمو توقف في بداية العام الحالي. وفي الوقت ذاته زادت الخدمات المنافسة مثل "ديزني+" التابعة لشركة "والت ديزني"، ومثل "إتش.بي.أو ماكس" وغيرهما من إنتاجها المعروض.

وأنحت "نتفليكس" الضعف في بداية العام في جانب منه إلى قلة المعروض الجديد نتيجة توقف الإنتاج التلفزيوني خلال الجائحة.

وفاجأ عرض "لعبة الحبار" في 17 سبتمبر مسؤولي الشركة، بعد أن أصبح الأكثر مشاهدة من بين الإنتاج الأصلي في شهره الأول.

وقالت "نتفليكس" إن "142 مليون أسرة شاهدت العمل التلفزيوني الذي يتناول أشخاصا يتنافسون في ألعاب لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة تمكنهم من سداد ديونهم".

وتصدر المسلسل قوائم الأعمال الأكثر مشاهدة على "نتفليكس" في 94 دولة وأثار شغفا بتعلم اللغة الكورية.

المصدر: "رويترز"