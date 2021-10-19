تحرك برلماني ضد فيلم متهم بالإساءة وتشويه صورة مصر

أعلن عضو مجلس النواب المصري، أحمد مهني، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس البرلمان، حنفي جبالي، وموجه لرئيس الوزراء مصطفي مدبولي ووزيرة الثقافة ، بشان عرض فيلم "الريش" المسيء لمصر.

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وأكد مهني، خلال البيان الصادر له، أن الدولة المصرية تعتبر من أولى الدول التي تشهد تطورا ونقلة نوعية في وقت قصير، في شتي المجالات ومناحي الحياة، وأكبر دليل على ذلك إنخفاض معدلات الفقر والعشوائيات على مستوى الجمهورية، حيث أن الفيلم المذكور لا يقدم الصورة الحقيقة لمصر، ويساعد على تشويه الصورة الداخلية لمصر عالميا.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المناطق العشوائية تحولت بالفعل فى المحافظات إلى مجتمعات حضارية متكاملة.

وطالب البرلماني، بضرورة محسابة من تسبب في إخراج هذا الفيلم الذي يُسيء للدولة المصرية، من خلال عرض مشاهد تتنافي تمامًا مع الواقع.

ويذكر أن فيلم "ريش"، يناقش قصة أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه. وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج، الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثي.

المصدر: صدى البلد