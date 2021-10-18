بلاسيدو دومينغو يطلق مسابقة مطربي الأوبرا الدولية في موسكو

تقام مسابقة "أوبيراليا - 2021" لمغنيي الأوبرا التي أسسها نجم الأوبرا العالمية بلاسيدو دومينغو في الفترة ما بين 18 و26 أكتوبر في مسرح "البولشوي" الأكاديمي الروسي بموسكو.

أما الدور الأول للمسابقة فأقيم الاثنين 18 أكتوبر على الخشبة الجديدة للمسرح.

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يذكر أن بلاسيدو دومينغو الذي أطلق المسابقة وصل موسكو يوم 12 أكتوبر حيث قاد الأوركسترا في أوبرا "توسكا" أيام 12 و14 و16 أكتوبر على الخشبة الجديدة لمسرح "البولشوي".

وأشارت ناطقة باسم "البولشوي" إلى أن بلاسيدو دومينغو هو المدير الفني لمسابقة "أوبيراليا" التي أسسها عام 1993. والغاية من المسابقة، حسب المايسترو بلاسيدو دومينغو، هي البحث عن مواهب جديدة ومساعدتهم في تطوير مسيرتهم الإبداعية.

وقد رشحت لجنة تحكيم المسابقة 34 مغنيا ومغنية من إجمالي 100 طلب قد قدم للمشاركة فيها. وبين المشاركين مغني فرقة الأوبرا في مسرح البولشوي، بخزود دافرونوف، ومغني مسرح "بوكروفسكي" فاليري ماكاروف وخريجا برنامج الأوبرا لمسرح "البولشوي، فيكتوريا كاركاتشوفا ودميتري تشيبليكوف.

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وسيقام الدور نصف النهائي للمسابقة في 20 أكتوبر الجاري. وفي 24 أكتوبر سيقام على الخشبة التاريخية لمسرح "البولشوي" الحفل الكبير بمشاركة المايسترو بلاسيدو دومينغو والمتأهلين للدور النهائي في مسابقة "أوبيراليا – 2021".

يذكر أن مسابقة "أوبيراليا"تقام كل عام في مختلف مدن العالم. وسبقت لها أن أقيمت في كل من واشنطن، مدريد، لوس–أنجلوس، بودابست، أستانا، مكسيكو وغيرها. واستضاف"مسابقة "أوبيراليا" عام 2011 مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي في موسكو.

المصدر: تاس