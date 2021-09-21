افتتاح مهرجان الرقص الدولي في موسكو

افتتح في موسكو يوم 21 سبتمبر مهرجان DanceInversion الدولي الــ21 للرقص المعاصر.

وستعرض في اليوم الأول لعمل المهرجان مسرحية "سلسلة الروح" التي يقدمها مسرح "ماينتز" الألماني الحكومي على خشبة مسرح Helikon-Opera في موسكو.

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وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المهرجان أن العروض ستستمر من 21 سبتمبر الجاري إلى 17 نوفمبر المقبل في مسارح العاصمة الخمسة وهي مسرح البولشوي، مسرح "ستانيسلافسكي" الموسيقي مسرح "فاختانغوف" ومسرح الأقوام ومسرح "هيليكون – أوبرا".

ولفتت مدير عام المهرجان ومنتجه العام، إيرينا تشيرنوموروفا، إلى أن 6 شركات تمثل روسيا وألمانيا وفرنسا ولبنان وإيطاليا وبريطانيا تعتبر ضيوفا للمهرجان مشيرة إلى أن فرق الرقص المعاصر من إسرائيل والبرازيل ونيوزيلاند اضطرت إلى التخلي عن المشاركة في المهرجان لسبب انتشار وباء فيروس كورونا في العالم.

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وتضمن برنامج المهرجان عروض نجوم الرقص المعاصر العالمي شارون إيا ، ماركوس موراو، إريك غولتير. وإلى جانبهم اسم الراقص الكلاسيكي، فريدريك أشتون، وبجواره اسم المصمم الكلاسيكي للرقص المعاصر أنجيلان بريليوكاج.

وقالت تشيرنوموروفا إن المهرجان لديه العام الجاري فرصة "للتلاعب" بالأسماء والرموز الكلاسيكية مثل "بحيرة البجع" وغيرها للتعرف على إصداراتها الجديدة.

وسيكون هناك إنتاج مشترك روسي فرنسي لبناني بعنوان "الفضاء" لعمر راجح مع الفرقة الروسية للباليه المعاصر من مدينة كالوغا الروسية.

يذكر أن مهرجان الرقص المعاصر الدولي الـ21 يقام بدعم من صندوق الملياردير الروسي، رومان أبراموفيتش والسفارة الفرنسية في موسكو ودار المجوهرات "كارتييه" والمعهد الفرنسي في روسيا ومعهد "جوته" وعدد من الشركات الأخرى.

المصدر: تاس