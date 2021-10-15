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الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع (صور)

الثقافة والفن

الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع (صور)
instagram/waelkfouryradio
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أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.

وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.

الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع (صور)
lebanon24
الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع (صور)
lebanon24

المصدر: lebanon24

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