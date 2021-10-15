الفنان اللبناني وائل كفوري يتعرض لحادث سير مروع (صور)
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أفاد موقع lebanon24 اللبناني، بأن الفنان وائل كفوري تعرض مساء الجمعة لحادث سير مروع على طريق جبيل.
وأشارت المصادر إلى أن الفنان وائل كفوري نقل إلى مستشفى المعونات القريب من موقع الحادثة لتلقي العلاج.
تعرض النجم #وائل_كفوري الى حادث سير مروع في منطقة جبيل وهو بحالة خطرة pic.twitter.com/Vhd1oiUSWE— bolokk nourr (@BohlokkNour) October 15, 2021
lebanon24
lebanon24
المصدر: lebanon24
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