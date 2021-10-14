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مصر.. نفي إشاعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام

الثقافة والفن

مصر.. نفي إشاعة وفاة الفنان الكبير عادل إمام
Reuters
الفنان المصري عادل إمام
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نفى الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية المصرية، الخميس، شائعة وفاة الفنان الكوميدي الكبير عادل إمام.

وقال مكرم في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إن "هذا الخبر، إشاعة لا أساس لها من الصحة"، لافتا إلى أن رواد التواصل الاجتماعي في مصر تناقلوها دون التحقق من صحتها.

وأهاب مكرم بالجميع "عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوخي الحذر من كثرة الشائعات التي تتردد بها".

وبين الحين والأخر تتردد شائعات حول صحة الزعيم عادل إمام.

وكان المنتج عصام إمام شقيق الفنان الكبير عادل إمام، قد نفى في وقت سابق شائعة أخرى ترددت عن إصابة عادل إمام بفيروس كورونا.

المصدر: "مصراوي"

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