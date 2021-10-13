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RT تتألق في New York Festivals وتحصد 10 جوائز

الثقافة والفن

RT تتألق في New York Festivals وتحصد 10 جوائز
Sputnik vladimer astapkovich
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برزت شبكة قنوات RT في مسابقات New York Festivals، وحصدت 10 جوائز عن فئات مختلفة.

ومن بين مشاريع RT التي حصدت 6 ميداليات ذهبية  في المسابقة كان مشروع صمم للاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، وفيديوهات ترويجية قصيرة كالفيديو الذي صمم بتقنية deepfake والذي يحكي عن الانتخابات الأمريكية الأخيرة.

وعن فئة "Documentary/Information Program Promotion" في المسابقة فاز أحد الفيديوهات الترويجية التي صممتها RT، وظهرت في الفيديو لقطة تاريخية لرفع راية النصر فوق مبنى الرايخستاغ الألماني عام 1945.

أما مقطع "Lessons of Auschwitz" الذي طورته RT بتقنيات الواقع الافتراضي ففاز بالمسابقة عن فئات " Video Art & Experimental Film"، و" Production Design/Art Direction"، و" Innovation".

وحصلت سلسلة فيديوهات "War: Children Drawings in VR Animation"  على الميدالية الذهبية في المسابقة عن فئة "الرسوم المتحركة"، وبالميدالية البرونزية عن فئة "استخدام التكنولوجيا".

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وفازت سلسلة أفلام "أبجدية النصر" لـ RT في المسابقة أيضا بالميدالية الذهبية عن فئتي "الأفلام الوثائقية" والتاريخ والمجتمع".

المصدر: RT

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