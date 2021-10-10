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أديل توجه تحية للسعودية وتظهر رغبتها بزيارة الشرق الأوسط (فيديو)

الثقافة والفن

أديل توجه تحية للسعودية وتظهر رغبتها بزيارة الشرق الأوسط (فيديو)
Reuters
المغنية البريطانية أديل
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وجهت الفنانة البريطانية أديل، تحية خاصة للشعب السعودي عبر بث مباشر لها السبت تواصلت من خلاله مع جمهورها وجاءت التحية بعد ظهور عدد من أعلام السعودية لتعلق أديل: hi saudi arabia.

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وخرجت أديل في أول بث مباشر لها على موقع "إنستغرام" مع متابعيها البالغ عددهم 40.6 مليون أمس السبت، وكان المتابعون سعداء عندما كشفت عن أغنيتها الجديدة "Easy On Me"، والتي ستصدر يوم الجمعة.

وخلال البث المباشر أجابت أديل بشكل عشوائي عن أسئلة بعض المتابعين لها. وقال أحد المعجبين إنها يجب أن تزور الكويت، فأجابت بسعادة: "أوه، لم أر قط طلبا يقول تعال إلى الكويت".

وردت المغنية البريطانية، على معجب يطلب منها زيارة المنطقة العربية، وقالت له بسعادة: "أحب أن آتي إلى الشرق الأوسط".

وبالتزامن مع عودتها للساحة الفنية، من خلال ألبوم 30، أجرت أديل مؤخرا لقاء حصريا مع مجلة "فوغ" وتحدثت فيه عن الكثير من الأمور الخاصة من بينها الصعوبات التي عانت منها في السنوات الماضية.

المصدر: انستغرام+thenationalnews

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