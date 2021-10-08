بالفيديو.. الاحتفال بعيد ميلاد بيومي فؤاد في موقع تصوير "عودة الأب الضال"

احتفلت أسرة مسلسل "عودة الأب الضال" بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد الـ56، في موقع تصوير المسلسل، بتقديم الحلويات وقالب من الحلوى في ظل غناء الحضور.

ونشرت الفنانة عبير صبري، عبر "انستغرام" فيديو الاحتفال بعيد ميلاد الفنان بيومي، وعلقت بقولها: "كل سنة وإنت طيب يا أستاذ بيومي، سنة حلوة وجميلة، عيد ميلاد سعيد".

ومسلسل "عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، هاجر عفيفي، أميرة هاني، إيمان السيد، نور قدري، وعدد من ضيوف الشرف منهم هشام ماجد، محمد عبدالرحمن توتا، سامح حسين، تأليف أمين جمال، إبراهيم ربيع، محمد فتحي، محمد أبوالسعد، إخراج أحمد عبدالعال.

المصدر: صحيفة "الوطن"