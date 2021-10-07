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الفنانة المصرية آيتن عامر تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري!

الثقافة والفن

الفنانة المصرية آيتن عامر تتلقى تحذيرا من مسلسل كوري!
twitter/AYTENAMER
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أكدت الفنانة المصرية آيتن عامر أن مدرسة أولادها أرسلت لها تحذيرا من المسلسل الكوري quid games بسبب مشاهد العنف والدموية التي احتوى عليها.

وكتبت عامر عبر موقع "تويتر": "المدرسة باعتين email بيحذروا فيه من مسلسل squid games وبيقولوا إنه مشاهدته خطر على الأولاد وبيطلبوا مساعدة الأهالي في السيطرة على الموضوع".

وأضافت: "لأن الفكرة بتاعة اللعبة اللي في المسلسل ابتدت تنتشر وقت البريك والولاد بيلعبوها، المسلسل الظاهر إنه عنيف فعلا، لأن الدنيا مقلوبة بسببه".

ويتناول المسلسل الكوري المعروف باسم squid games أو "لعبة الحبار"، قصة مجموعة من المواطنين الذين تجمعهم ظروف مشتركة، ويقومون بأداء بعض الألعاب من أجل الفوز بالجائزة المالية في نهاية المطاف، وصار هو العمل الأكثر تداولا في الأيام الأخيرة، بسبب فكرته التي اعتبرها البعض خارجة عن المألوف.

المصدر: RT

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