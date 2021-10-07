ملكة جمال هولندا تنسحب من مسابقة عالمية

أعلنت ملكة جمال هولندا، ديلاي ويليمشتاين، انسحابها من مسابقة ملكة جمال العالم القادمة في بورتوريكو لأنها لا تريد تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقالت ملكة الجمال عبر صفحتها في "إنستغرام" بهذا الشأن: "لا أعلم ما إذا كنت سأتقبل اللقاح لاحقا، ولكن في الفترة الحالية أنا لست مستعدة لذلك".

وتابعت: "بعد أن قيل لنا مباشرة أنه سيتعين علينا التطعيم لدخول المسابقة في ديسمبر، فكرت طويلا لكني اتخذت القرار المناسب لي".

واعتبرت ديلاي أنه رغم ضياع فرصة تحقيق حلمها، فإنها "لا تشعر بالندم" على قرارها، لافتة إلى أن "أبوابا أخرى وفرصا ستفتح أمامها".

ومن المقرر أن تحل ليزي دوبي من دان هيلدر مكان ديلاي في المسابقة الدولية باعتبارها الوصيفة الأولى لملكة جمال هولندا 2021.

وكانت ديلاي ويليمشتاين قد توجت بلقب ملكة جمال هولندا لعام 2021 في يوليو الماضي.

ووفق الإجراءات الصحية المتبعة في بورتوريكو، ينبغي أن يكون حضور الفعاليات التي تنظم بسعتها القصوى، مطعمين ضد كورونا، وإلا فإنه سيتم خفض السعة إلى النصف.

المصدر: "ديلي ميل" البريطانية