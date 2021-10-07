عبد الرزاق غرنة ينال جائزة نوبل للأدب
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الآداب لعام 2021 إلى الكاتب التنزاني، عبد الرازق قرنة، المقيم في بريطانيا.
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أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل في الآداب لعام 2021 إلى الكاتب التنزاني، عبد الرازق قرنة، المقيم في بريطانيا.
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