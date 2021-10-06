عالمان يفوزان بجائزة نوبل في الكيمياء لتطوير "أداة بارعة لبناء الجزيئات"

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية منح جائزة نوبل للكيمياء لعام 2021، إلى بنيامين ليست وديفيد دبليو ماكميلان، "لتطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

وطور كلا العالمين أداة جديدة ومبتكرة لبناء الجزيئات: التحفيز العضوي، وتشمل استخداماتها البحث في المستحضرات الصيدلانية الجديدة.

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Benjamin List and David W.C. MacMillan “for the development of asymmetric organocatalysis.” pic.twitter.com/SzTJ2Chtge — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

واعتقد الباحثون منذ فترة طويلة أن هناك نوعين فقط من المحفزات المتاحة: المعادن والإنزيمات. ولكن بنيامين ليست، وهو عالم ألماني في معهد ماكس بلانك، وديفيد ماكميلان، باحث بريطاني في جامعة برينستون (الولايات المتحدة الأمريكية)، الحائزان على جائزة نوبل طورا نوعا ثالثا، وهو التحفيز العضوي غير المتماثل، الذي يعتمد على الجزيئات العضوية الصغيرة، وفقا لبيان لجنة نوبل.

وأوضحت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في بيانها: "يمكن استخدام المحفزات العضوية لتحريك العديد من التفاعلات الكيميائية. وباستخدام هذه التفاعلات، يمكن للباحثين الآن بناء أي شيء بكفاءة أكبر، من الأدوية الجديدة إلى الجزيئات التي يمكنها التقاط الضوء في الخلايا الشمسية".

وتحتوي المحفزات العضوية على بنية ذرة كربون مستقرة يمكن ربط مجموعات كيميائية أكثر نشاطا بها. وعادة ما تحتوي على عناصر مشتركة مثل الأكسجين والنيتروجين والكبريت أو الفوسفور. وهو ما يعني أن هذه المحفزات صديقة للبيئة وذات تكلفة رخيصة.

The discovery – asymmetric organocatalysis – being awarded the 2021 #NobelPrize in Chemistry has taken molecular construction to an entirely new level. It has not only made chemistry greener, but also made it much easier to produce asymmetric molecules. pic.twitter.com/TsgSmgEmqb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2021

وتبلغ قيمة الجائزة المرموقة 10 ملايين كرونة سويدية (1.14 مليون دولار). وبين عامي 1901 و2021، منحت لجنة نوبل 113 جائزة في مجال الكيمياء.

وتعد جائزة نوبل للكيمياء ثالث جائزة تُمنح هذا الأسبوع بعد فوز الأمريكيين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان بجائزة الطب يوم الاثنين لاكتشاف مستقبلات في الجلد تستشعر درجة الحرارة واللمس، وفوز كل من عالم الأرصاد الجوية وعالم المناخ الياباني، الحاصل على الجنسية الأمريكية، سيوكورو مانابي، ومصمم نماذج المناخ كلاوس هاسلمان، والفيزيائي الإيطالي جورجيو باريزي بجائزة الفيزياء.

وسيتبع إعلان جائزة الفيزياء في الأيام المقبلة جوائز الأدب والسلام والاقتصاد.

المصدر: RT