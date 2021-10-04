روسيا تقيم مسابقة "راخمانينوف" الدولية لعازفي البيانو

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي أن الحكومة الروسية أقرت برنامج مسابقة "راخمانينوف" الموسيقية الدولية لعازفي البيانو والمؤلفين الموسيقيين وقادة الأوركسترا.

وقد وقع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين قرارا حكوميا بهذا الشأن.

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وجاء في القرار أن مسابقة "راخمانينوف" الموسيقية الدولية ستقام عام 2022 في موسكو.

وحسب المكتب الصحفي فإن المسابقة ستتكون من الدور الغيابي (الترشيح) وبضعة أدوار حضورية يختلف عددها وفقا للتخصصات. وعلى سبيل المثال فإن عازفي البيانو المشاركين في المسابقة يجب ألا يقل سنهم عن 16 عاما وألا يزيد عن 32 عاما. أما قادة الأوركسترا المشاركون فيجب ألا يزيد سنهم عن 40 عاما. فيما يتعلق بتخصص التأليف الموسيقي فليست هناك قيود متعلقة بسن المشاركين والمشاركات.

ويمكن أن يشارك في الأدوار الحضورية 25 عازفا للبيانو و20 قائدا للأوركسترا، و40 مؤلفا موسيقيا. وستحدد لجنة التحكيم التي ستضم الفنانين الروس والأجانب الفائزين في كل فئة حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المسابقة 200000 دولار. وسيحصل الفائز بالجائزة الأولى على 30 ألف دولار. أما الجائزة الثانية فهي تقدر بـ20 ألف دولار والجائزة الثالثة في كل فئة هي 10 آلاف دولار.

ويقضي القرار الحكومي بأن تقام مسابقة "راخمانينوف" الدولية الثانية عام 2025، ثم ستقام المسابقات بعد كل 4 أعوام.

وقد تم تعيين نائب رئيس الحكومة، تاتيانا غوليكوفا، رئيسة للجنة تنظيم المسابقة. وضمت اللجنة كذلك فاليري غيرغييف، دينيس ماتسويف، سيرغي رولدوغين، يوري باشميت، فاليري باليانسكي، فلاديمير فيودوسييف، فاليري بياسيتسكي.

وقال المكتب الصحفي للحكومة إن المسابقة ستأتي حافزا لتطوير الفن الموسيقي الأكاديمي في روسيا وستفتح إمكانيات جديدة لترويج النتاج الإبداعي للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو الروسي العظيم، سيرغي راخمانينوف (1873 - 1943).

المصدر: تاس