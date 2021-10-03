مطرب الراب الفلسطيني شب جديد يعتذر بعد تغييره كلمات "مولاي" للنقشبندي في حفلة مروان بابلو

بعد الانتقادات التي طالتهم، اعتذر مطرب الراب الفلسطيني، شب جديد، عن ما فعله بحفلة المغني المصري، مروان بابلو، وتغييره بكلمات ابتهال "مولاي إني ببابك" الشهير للشيخ سيد النقشبندي.

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وعبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، قال شب جديد: "أولا كل الشكر والتقدير للجمهور على الحفلة الجامدة..ثانيا أنا أعتذر بشدة على سوء التفاهم الذى حصل، وكل الحب والاحترام لأخوى مروان، واضح إني أسأت التقدير في العبارة اللي قلتها، ولو أني كنت أعرف إنه اللي حصل حساس ومسيئ لجمهوري المصري الحبيب، كان مستحيل يطلع مني، بتمنى أنكم ما تزعلوا منى، نيتي كانت صافية، والله ولي التوفيق، ومروان ملوش دعوة خالص".

وكان شب جديد قد تعرض لحملة انتقادات، عقب ظهوره في حفل مغني الراب مروان بابلو، الذي أقيم مساء الجمعة الماضي في مركز "المنارة أرينا" بالقاهرة الجديدة، ما جعل نقابة المهن الموسيقية، تصدر قرارا بمنع التعامل مع المؤدي مروان بابلو.

وأصدرت النقابة، مساء أمس السبت، بيانا جاء فيه: "قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب، خاصة وأنه ليس عضوا بالنقابة وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد، وأخطرت نقابة الموسيقيين كافة الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين، واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي، فضلا عن تناول الفيديو ألفاظا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل"، حيث أن القضية بدأت بمشاركة مغني الراب الفلسطيني مروان بابلو الغناء، كما قام بغناء ابتهال "مولاي" للشيخ سيد النقشبندي، مع تغيير كلماته، وقام بتغيير كلمة "مولاي" إلى "مروان" في إشارة منه إلى مروان بابلو.

المصدر: "مصراوي" + RT