محمد رمضان يعلن عن إقامة أول حفل غنائي له في العراق
RT
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أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، الجمعة، أنه تعاقد على إحياء أول حفل غنائي له في العراق.
ونشر رمضان صورة له من تعاقده على الحفل عبر حسابه في "فيسبوك" وعلق بالقول: "تم الاتفاق على أول حفل جماهيري لي في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي".
ولم يذكر رمضان موعد إحياء الحفل، لكنه أشار إلى أنه "سيقام قريبا في استاد البصرة".
المصدر: RT
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