محمد رمضان يعلن عن إقامة أول حفل غنائي له في العراق

أعلن الفنان المصري، محمد رمضان، الجمعة، أنه تعاقد على إحياء أول حفل غنائي له في العراق.

ونشر رمضان صورة له من تعاقده على الحفل عبر حسابه في "فيسبوك" وعلق بالقول: "تم الاتفاق على أول حفل جماهيري لي في استاد البصرة الدولي مع الجمهور العراقي الغالي".

ولم يذكر رمضان موعد إحياء الحفل، لكنه أشار إلى أنه "سيقام قريبا في استاد البصرة".

المصدر: RT