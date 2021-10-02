فيفي عبده ترفض وضع كلمة راقصة على قبرها ! (فيديو)

كشفت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عن رأيها في كتابة لقب "راقصة" على شاهد قبرها بعد وفاتها.

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وقالت عبده خلال حوارها مع قناة "الرشيد" العراقية، إنها لا تقبل وضع لقب راقصة أعلى القبر الخاص بها، مشيرة إلى أنها صممت المدفن الخاص بها كي يشبه مدفن الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، الذي يفصل بينهما شارع فقط في المسافة.

وأضافت: "يمكن أكون غلطانة في اللي بقوله، ولكن اللفظ غلط، وربنا هو اللي بيحاسب مش أنا"، موضحة: "أنا حتى بقول سبحانك يارب معلش، ربنا يسامحني أنا بحب الرقص جدا، وحاجة بتديني طاقة إيجابية ليا أنا.. وبكون سعيدة، ومخلصة في عملي وبحبه، وحتى لو قابلت رب العالمين هقول بحب الرقص، لأن مش ممكن أبقى كدابة، وفيه ناس كدابة، يبقوا بيشربوا الحشيش، ويقولوا (لا لا، حد الله) ودول ناس كذابة، ولازم منكدبش على رب العالمين، ولازم الإنسان يكون واضح".

المصدر: RT