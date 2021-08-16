مصر.. فيفي عبده تروي في لقاء نادر سبب شرائها 3 مقابر وتجهيز مقبرة خاصة لها

روت الراقصة المصرية والفنانة فيفي عبده في لقاء نادر سبب شرائها 3 مقابر بعد وفاة والدها، مع تجهيز مقبرة خاصة لها.

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وخلال لقاء نادر جمع فيفي عبده، والراحلة تحية كاريوكا، والفنانة نجوى فؤاد، تحدثت فيفي عبده عن الموت والسبب وراء شرائها 3 مدافن، فضلا عن تجهيزها لغرفة خاصة بها داخل القبر، حيث أوضحت الإعلامية هالة سرحان في البداية أن الفنانة فيفي عبده تحرص على زيارة المقابر دائما وتساعد أسر المتوفين خلال تلك اللحظة وأثناء عملية الدفن.

وفسرت فيفي عبده، حرصها الدائم على زيارة مقابر من تعرفهم، قائلة: "أنا بحب ده جدا.. بتعظ مؤمنة بشيء ممنوش فراغ ولا مناقشة إن الموت في أي لحظة".

وعن السبب وراء شراء 3 مدافن، أوضحت فيفي عبده، أن والدها حينما توفي لم يكن لديه مكان يدفن به وعليه تواصلت مع جمعية وفرت له مكانا، متابعة: "البلد اللي أبويا منها عملين جمعية.. ومدافن مفيش فيها مكان الناس تترحم على الميت، شمس وسواد وعياط".

وعليه قررت فيفي شراء المدافن رغم أن والدتها لم ترحب بالأمر في البداية، متابعة: "أنا جبت تربتي وشايفاها وجميلة ولذيذة وعملة أوضة ليا.. حسه إنه ده المكان الأخير اللي الإنسان يعيش فيه، ده واقع الدنيا مزيفة يعني الغش والخداع.. ده مكان نقي، مش بيقولوا لو ضاقت الصدور روحوا إلى القبور".

كما تحدثت عن السر وراء قوتها فيما يخص تقبلها للموت، إن موقف موت والدها وهي صغيرة أعطاها الشجاعة حيث اعتبرت نفسها بمثابة رجل المنزل.

المصدر: الوطن