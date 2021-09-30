مخرج روسي يفوز بجائزة " أفضل إخراج " في مهرجان بكين السينمائي

فاز المخرج الروسي أندريه زايتسيف، بجائزة "أفضل مخرج سينمائي" في مهرجان بكين السينمائي الدولي الـ11 لقاء إخراجه فيلم "يوميات الحصار.

صرح بذلك ناطق باسم السفارة الروسية لدى جمهورية الصين الشعبية.

وقال مخرج الفيلم، أندريه زايتسيف في رسالة فيديو بعث بها إلى المشاركين في المهرجان:" من الضروري أن تعاد دائما مآسي كهذه إلى أذهان البشر والبشرية. لذلك فإنني أعتبر مشاركتي في هذا المهرجان أمرا مهما".

ويروي الفيلم قصة امرأة شابة دفنت زوجها للتو وهي تعبر المدينة متجهة إلى والدها لرؤيته للمرة الأخيرة وطلب المغفرة. وقد كُتب سيناريو الفيلم من وحي مؤلفات الكاتبين الراحلين أولغا بيرغولتس ودانييل غرانين، بالإضافة إلى مذكرات شهود الحصار.

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يذكر أن فيلم "يوميات الحصار" فاز بجائزة المشاهدين في مهرجان موسكو السينمائي الدولي وجوائز مهرجان "النسر الذهبي" الروسي لقاء أفضل فيلم سينمائي وأفضل سيناريو وأفضل دور نسائي. كما عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان "الفجر" السينمائي في طهران.

يذكر أن برنامج المهرجان ضم 15 فيلما، بما فيها الفيلمان الروسيان "يوميات الحصار" من إخراج، أندريه زايتسيف و"المؤتمر" من إخراج، إيفان تفيردوفسكي. وانتهت أعمال المهرجان يوم 25 سبتمبر، إلا أن مراسم اختتامه التي كانت مغلقة أمام الصحافة والجمهور لم يتم بثها إلا الأربعاء 29 سبتمبر على موقع المهرجان الرسمي.

المصدر: تاس