بدء عرض فيلم "يوميات الحصار" في روسيا

يبدأ في روسيا عرض فيلم "يوميات الحصار" الدرامي من إخراج، أندريه زايتسيف، والذي فاز بجوائز في مهرجان موسكو السينمائي الدولي وجوائز روسية أخرى .

وذلك في يوم إحياء الذكرى الـ80 لبدء حصار مدينة لينينغراد السوفيتية (بطرسبورغ حاليا).

وقال المخرج، أندريه زايتسيف، إن الفيلم يشهد أن من المستحيل نسيان مأساة الحصار، وقد أصبحت تلك الأحداث ذات صلة خاصة بالوباء، الذي كشف مرة أخرى هشاشة العالم.

إقرأ المزيد

وفي ديسمبر ويناير عام 1941، كان لدى سكان لينينغراد شعور بأنهم يواجهون عصرا جليديا، وأنه لن يكون لديهم سوى هذا الشتاء الرهيب اللامتناهي الذي سيموت فيه الكثيرون. وكان يبدو آنذاك أن الحياة قد توقفت إلى الأبد.

ويروي الفيلم قصة امرأة شابة دفنت زوجها للتو وهي تعبر المدينة متجهة إلى والدها لرؤيته للمرة الأخيرة وطلب المغفرة. وقد كُتب سيناريو الفيلم بناء على مؤلفات الكاتبين الراحلين أولغا بيرغولتس ودانييل غرانين، بالإضافة إلى مذكرات شهود الحصار.

وحسب المخرج فإن العمل على تصوير الفيلم استغرق 3 أعوام حيث حاول منتجوه إحياء ذكريات شهود الحصار، ولا سيما أولئك الذين نجوا من الشتاء الرهيب. وقد ساعد الخبراء من الجمعية التاريخية العسكرية الروسية في جعل الفيلم يتفق إلى أقرب حد ممكن مع الحقيقة التاريخية.

وكان فيلم "يوميات الحصار" قد نال الجائزة الكبرى وجائزة الجمهور في مهرجان موسكو السينمائي الدولي الـ42، وجائزة النسر الذهبي لأفضل فيلم روائي ، وجائزتي أفضل سيناريو وأفضل ممثلة (أولغا أوزولابينا)، بالإضافة إلى ذلك فإن الفيلم دخل برنامج مهرجان بكين السينمائي الدولي السنوي. وسبق أن عرض الفيلم في مصر في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وفي طهران في مهرجان "فجر" السينمائي.

المصدر: تاس