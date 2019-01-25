عرض فيلم جديد عن حصار لينينغراد في روسيا (فيديو)

يعرض فيلم "إنقاذ لينينغراد" الدرامي العسكري في دور السينما الروسية، في 27 يناير الجاري، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لفك الحصار بشكل كامل عن لينينغراد (بطرسبورغ حاليا).

وقال مخرج الفيلم وكاتب السيناريو، ألكسندر كوزلوف، في مؤتمر صحفي عقد في بطرسبورغ، يوم الأربعاء 23 يناير الجاري، إن الفيلم يقوم على حقائق تاريخية، إذ يسلط الضوء على يوم واحد من الحصار الذي دام نحو 900 يوم. وهو يوم 16 سبتمبر عام 1941، عندما أبحرت في بحيرة لادوغا أول بارجة تحمل على متنها 1.5 ألف مواطن.

ويعتبر هذا اليوم رمزيا في تاريخ حصار لينينغراد، لأن القيادة العسكرية الألمانية قررت نقل جيش الدبابات المهاجم على لينينغراد إلى مشارف موسكو، وذلك بعد قصف مستودعات احتياطيات المواد الغذائية.

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واعتقد الألمان آنذاك أن سكان لينينغراد والجنود المدافعين عنها لن يصمدوا وسيموتون من الجوع.

وكان الطريق المائي عبر بحيرة لادوغا المخرج الوحيد لإجلاء سكان المدينة ونقل الأغذية لمن بقي هناك.

وقال كوزلوف، إنه عمل على إخراج الفيلم على مدى 3 أعوام، وأنجزه عام 2018، ليعرضه بمناسبة حلول الذكرى الـ 75 لرفع الحصار عن لينينغراد تماما.

وأضاف المخرج أن نحو 4000 شخص شاركوا في تصوير الفيلم، بمن فيهم 20 ممثلا وممثلة. وقامت تلميذة المدرسة الثانوية في بطرسبورغ، ماريا ميلنيكوفا، بأداء الدور الرئيس في الفيلم، وهي ابنة الفنانة المعروفة، أناستاسيا ميلنيكوفا، التي شاركت أيضا في تصوير الفيلم.

المصدر: تاس